Problemet e ndjekin Stresin, ndalohet në policia italiane

Reperi Stresi është ndaluar sot nga policia italiane, Carabinieri, gjatë një kontrolli rrugor në Itali. Vet reperi bëri të ditur ngjarjen përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale, ku shihet pranë veturës së policisë duke komunikuar me efektivët, transmeton lajmi.net. Nga pamjet duket se situata nuk ka pasur ndonjë natyrë serioze. Stresi pritet të…

ShowBiz

15/11/2025 18:28

Reperi Stresi është ndaluar sot nga policia italiane, Carabinieri, gjatë një kontrolli rrugor në Itali.

Vet reperi bëri të ditur ngjarjen përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale, ku shihet pranë veturës së policisë duke komunikuar me efektivët, transmeton lajmi.net.

Nga pamjet duket se situata nuk ka pasur ndonjë natyrë serioze.

Stresi pritet të vazhdojë qëndrimin e tij në Itali, ku sot ndau edhe një video nga qyteti i Romës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

Xheneta njofton largimin nga Top Chanel

November 15, 2025

Reperit Diddy i shtyhet lirimi për një muaj, arsye shkelja e...

November 14, 2025

Rita Ora: Prindërit e mi ikën nga Kosova për shkak të...

November 14, 2025

Zbulohet se kur do të nisë “Big Brother VIP Albania 5″

November 14, 2025

Erëza Suka shkëlqen në “The Voice of Germany”, sonte mund të...

Lajme të fundit

“Prishtina është me ju” – Përparim Rama në...

Alarm për qytetarët: Inflacioni në Kosovë arrin nivelin...

“Fitoret tona të pastërta me aleanca me qytetarin...

Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes Slloveni-Kosovë