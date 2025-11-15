Problemet e ndjekin Stresin, ndalohet në policia italiane
Reperi Stresi është ndaluar sot nga policia italiane, Carabinieri, gjatë një kontrolli rrugor në Itali. Vet reperi bëri të ditur ngjarjen përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale, ku shihet pranë veturës së policisë duke komunikuar me efektivët, transmeton lajmi.net. Nga pamjet duket se situata nuk ka pasur ndonjë natyrë serioze. Stresi pritet të…
ShowBiz
Reperi Stresi është ndaluar sot nga policia italiane, Carabinieri, gjatë një kontrolli rrugor në Itali.
Vet reperi bëri të ditur ngjarjen përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale, ku shihet pranë veturës së policisë duke komunikuar me efektivët, transmeton lajmi.net.
Nga pamjet duket se situata nuk ka pasur ndonjë natyrë serioze.
Stresi pritet të vazhdojë qëndrimin e tij në Itali, ku sot ndau edhe një video nga qyteti i Romës./lajmi.net/