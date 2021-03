Probleme për Realin, “El Classico” do zhvillohet ndërmjet dy ndeshjeve me Liverpoolin

Real Madrid dhe Liverpool do të ndeshen në kuadër të çerekfinales së Ligës së Kampionëve, shkruan lajmi.net.

Por, problemi për “Los Blancos” është se ndërmjet dy ndeshjeve në periudhë një javore, do zhvillohet edhe ndeshja ndaj Barcelonës e njohur si El Classico.

Real Madridi do luajë në Anfield me 6/7 prill, ndërsa me Barcelonën duhet të ndeshet me 10 prill në orën 21:00.

Ndeshja kthyese me Liverpoolin do jetë në 13/14 prill.

Sfida kryesore e Zidane është të rikuperojë dhe të pushojë lojtarët, gjë që duket e pamundur./Lajmi.net/

Ndeshjet e Real Madridit kundër Liverpoolit dhe Barcelonas

Real Madrid – Liverpool, 6/7 prill, ora 21:00

Real Madrid – Barcelona, e shtunë 10 prill, ora 21:00

Liverpool – Real Madrid, 13/14 prill, ora 21:00