Probleme me energji elektrike, disa zona të Prishtinës mund të mbesin pa ujë Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se disa pjesë të kryeqytetit mund të mbesin pa ujë për shkak të problemeve me energji elektrike. KRU “Prishtina” njofton se pasditen e së martës ka pasur defekt në linjën e KOSTT-it dhe se impianti i trajtimit të ujit Albanik/Batllavë ka mbetur pa furnizim me energji elektrike nga…