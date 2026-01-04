Problem në gypin kryesor, KRU Prishtina me njoftin: Këto lagje do përballen me reduktime të ujit
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina, ka njoftuar se si pasojë e një rrjedhje në gypin kryesor, do të ketë reduktime të ujit. Janë disa lagje ku do të preken nga reduktimet, përfshirë gjysmën e Hajvalisë. Më poshtë komunikata: NJOFTIM PËR NDËRPRERJE TË FURNIZIMIT ME UJË Si pasojë e një rrjedhjeje në gypin kryesor DN 250…
NJOFTIM PËR NDËRPRERJE TË FURNIZIMIT ME UJË
Si pasojë e një rrjedhjeje në gypin kryesor DN 250 mm në rrugën Arbanasi, pa furnizim me ujë mbeten këto zona:
Gjysma e Hajvalisë
Veterniku (kah Gorenja)
Lagja Qëndresa
Konsumatorët prapa Grand Store
Zona kah Rezonanca – Lagja Premium
Ekipet teknike janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit në kohë sa më të shkurtër të mundshme.
Ju falënderojmë për mirëkuptim!