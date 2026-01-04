Problem në gypin kryesor, KRU Prishtina me njoftin: Këto lagje do përballen me reduktime të ujit

04/01/2026 21:01

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina, ka njoftuar se si pasojë e një rrjedhje në gypin kryesor, do të ketë reduktime të ujit.

Janë disa lagje ku do të preken nga reduktimet, përfshirë gjysmën e Hajvalisë.

Më poshtë komunikata:

NJOFTIM PËR NDËRPRERJE TË FURNIZIMIT ME UJË

Si pasojë e një rrjedhjeje në gypin kryesor DN 250 mm në rrugën Arbanasi, pa furnizim me ujë mbeten këto zona:

Gjysma e Hajvalisë

Veterniku (kah Gorenja)

Lagja Qëndresa

Konsumatorët prapa Grand Store

Zona kah Rezonanca – Lagja Premium

Ekipet teknike janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit në kohë sa më të shkurtër të mundshme.

Ju falënderojmë për mirëkuptim!

