Prizreni me probleme serioze me energji elektrike, digjet trafo në një lagje
Lajme
Komuna e Prizrenit është një nga komunat në Kosovë që po ka më së shumti probloeme me energji elektrike.
Ndonëse KOSTT sot ka njoftuar se është stabilizuar furnizimi me energji elektrike nga Nënstacioni Prizreni 1, në këtë komunë përsëri ka probleme.
Siç ka raportuar televizioni lokal RTV Besa, në lagjen Hatmagje të Prizrenit, është djegur një trafo.