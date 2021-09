Prizreni 16 shënon fitore ndaj Rahovecit

Fillimi i ndeshjes ishte shumë interesant, ku herë njëra skuadër kalonte në epërsi e herë tjera, duke e bërë sfidën interesante nga fillimi, kurse periudha e parë përfundon 29:30. Në periudhën e dytë, prizrenasit e nisën më mirë, duke pasur epërsi, por jo shumë të lartë, sidoqoftë në fundin e kësaj pjese, Vreshtarët rikthehen, duke bërë që pjesa e parë të përfundojë 60:61.

Perioda e tretë ishte e barabartë deri tek rezultati 69:69, por më pas basketbollistët nga Prizreni hyjnë në një seri prej 12:0, për rezultatin 81:69, ndërsa rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 82:71. Vreshtarët u munduan në 10 minutat e fundit dhe arritën të ngushtojnë shifrat në 90:87, por nuk arritën të bëjnë më shumë dhe Prizreni 16 fitoi me rezultat 106:96.

Te Prizreni 16 u dalluan Ivan Koljeviq me 31 pikë, 8 kërcime dhe 12 asistime dhe Courtney Fells me 29 pikë dhe 11 kërcime, ndërsa te Rahoveci u dalluan Eric Davis me 33 pikë e tetë kërcime dhe Nick Banyard me 27 pikë dhe 11 kërcime.

XHIROJA I

Drita – Sigal Prishtina 56:124

E mërkurë

Trepça – Golden Eagle Ylli 72:69

Prizreni 16 – Rahoveci 106:96

E enjte

19:00 Peja – Bashkimi