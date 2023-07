Prizrenasi nervozohet me gjobën në trafik, i gjuan me çelësa policët që ia shqiptuan Mëngjesin e sotëm, policët në Prizren kanë ndaluar një person të cilin e kishin gjobitur për kundërvajtje. I dyshuari në shenjë pakënaqësie kishte ofenduar zyrtarët policor e më pas edhe i kishte sulmuar duke i gjuajtur me çelësa të veturës. I dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në Stacionin policor të Prizrenit. Në lidhje me…