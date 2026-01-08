Prizren, të gjitha rrugët të kalueshme, bora qetëson vërshimet
Reshjet e shiut pas mesnatës u zëvendësuan më reshje bore edhe në rajonin e Prizrenit.
Në zonat urbane trashësia e borës arrin në 5 cm, ndërsa në lartësi shkon deri në 10 cm. Sipas raportimeve në terren, të gjtha rrugët janë të kalueshme, bejnë të ditur menaxherët e mirëmbajtjes së rrugëve nacionale nga Ministria e Infrastrukturës.
Situata me vërshimet është më e qetë në krahasim me një ditë më parë, ndonëse ka ende shtëpi banimi që janë të përmbytura nga uji.
Në rajonin e Prizrenit jamë evakuar pesë familje, dy në Landovicë dhe tri të tjera në Krajk. Prurjet në Drinin e Bardhë janë të mëdha, duke arritur kuotën maksimale të rrjedhës së tij.