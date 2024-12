Pritjet më të gjata janë tek Dheu i Bardhë, pikat e tjera kufitare nuk kanë fluks të automjeteve Gjatë orëve të mbrëmjes ka rënë fluksi i udhëtarëve nëpër pikat kufitare të Kosovës, me përjashtim të njërës prej tyre. Njëqind metra kolonë e gjatë me automjete vazhdon në hyrje të pikës kufitare Dheu i Bardhë, me pritjet e qytetarëve deri në gjysmë ore. Edhe në dalje të kësaj pike kufitare pritjet janë gjysmë ore…