Pritjet aktuale në pikat kufitare të Kosovës
Fluksi i automjeteve me qytetarë për hyrje-dalje në pikat e kalimeve kufitare të vendit tonë po vazhdon edhe në orët e mbrëmjes.
Sipas gjendjes së orës 19:03, pritjet më të gjata janë në dalje të pikës kufitare Dheu i Bardhë – 70 minuta, me kolona të automjeteve deri në shtatëqind metra, ndërsa në hyrje të kësaj pike kufitare pritjet janë 20 minuta dhe kolona është e gjatë 150 metra.
Pritje ka edhe në pikën kufitare Muçibabë ku kolona e automjeteve në dalje të kësaj pike kufitare është pesëqind metra e gjatë, me pritjet e qytetarëve dyzetepesë minuta, teksa në hyrje kolona e automjeteve është pesëdhjetë metra e gjatë dhe pritjet janë dhjetë minuta.
Në pikat e tjera të kalimeve kufitare nuk ka pritje dhe kolona, njofton Qendra kombëtare për menaxhim kufitar.