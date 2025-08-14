Pritje për hyrje dhe dalje, kjo është gjendja nëpër pikat kufitare

Deri në 30 minuta po zgjasin pritjet për të hyrë dhe dalë në pikën kufitare të Dheu i Bardhë. Kështu tregojnë të dhënat e fundit të publikuara nga Qendra kombëtare për menaxhim kufitar. Pritje deri në 20 minuta ka edhe në hyrje – dalje në Jarinje. Kurse në pikat situata vazhdon të jetë e qetë…

Lajme

14/08/2025 21:02

Deri në 30 minuta po zgjasin pritjet për të hyrë dhe dalë në pikën kufitare të Dheu i Bardhë.

Kështu tregojnë të dhënat e fundit të publikuara nga Qendra kombëtare për menaxhim kufitar.

Pritje deri në 20 minuta ka edhe në hyrje – dalje në Jarinje.

Kurse në pikat situata vazhdon të jetë e qetë dhe pritjet sillen nga 3 deri 5 minuta.

 

 

Artikuj të ngjashëm

August 14, 2025

Tri vajza i shpëtojnë tragjedisë në Prishtinë – Gomë e shkëputur...

August 14, 2025

Pasi e akuzoi opozitën për mosekzekutimin e pagave për punëtorët e...

Lajme të fundit

Drita mposhtet në “Fadil Vokrri”, eliminohet nga Evropa Liga

Tri vajza i shpëtojnë tragjedisë në Prishtinë –...

Pasi e akuzoi opozitën për mosekzekutimin e pagave...

Avokati Bajraktari kritikon ashpër Gjykatën Speciale: Përndjekje si...