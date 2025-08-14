Pritje për hyrje dhe dalje, kjo është gjendja nëpër pikat kufitare
Lajme
Deri në 30 minuta po zgjasin pritjet për të hyrë dhe dalë në pikën kufitare të Dheu i Bardhë.
Kështu tregojnë të dhënat e fundit të publikuara nga Qendra kombëtare për menaxhim kufitar.
Pritje deri në 20 minuta ka edhe në hyrje – dalje në Jarinje.
Kurse në pikat situata vazhdon të jetë e qetë dhe pritjet sillen nga 3 deri 5 minuta.