Pritja për mërgimtarë te selia e LDK, Abdixhiku: Gatishmëri për mobilizim zgjedhor, Vit i ri, Rrugë e Re, Qeveri e Re Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, mbajti takimin e përvjetshëm me bashkëatdhetarë pranë selisë së partisë. Ai tha se takimi, mbi të gjitha ishte “përplot vullnet e gatishmëri për mobilizim zgjedhor”. “Puna e madhe me mërgatë, për tre vite rresht, reforma e brendshme, programi politik e konsistenca në qëndrime shtetare, ka rikthyer besimin me Lidhjen në…