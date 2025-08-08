Pritja para selisë së LDK’së, Abdixhiku mërgimtarëve: Mirënjohje që na nderuat, mirë se keni ardhur në shtëpinë tuaj

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pritur në një takim tashmë tradicional bashkëatdhetarët nga mërgata, të cilët ishin mbledhur pranë selisë qendrore të partisë. Ai tha se ky organizim shënon një lidhje të pandarë mes mërgatës dhe Kosovës, duke e cilësuar atë si pjesë përbërëse të historisë, zhvillimit dhe të ardhmes së…

Lajme

08/08/2025 23:02

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pritur në një takim tashmë tradicional bashkëatdhetarët nga mërgata, të cilët ishin mbledhur pranë selisë qendrore të partisë.

Ai tha se ky organizim shënon një lidhje të pandarë mes mërgatës dhe Kosovës, duke e cilësuar atë si pjesë përbërëse të historisë, zhvillimit dhe të ardhmes së vendit.

“Sonte ndamë fjalë, ndjenja, kujtime dhe shpresë, për Kosovën që duam të ndërtojmë së bashku. Sepse për LDK-në, mërgata nuk është vetëm urë lidhëse me botën; është pjesë përbërëse e historisë, zhvillimit dhe të ardhmes sonë”, tha Abdixhiku.

Ai shprehu mirënjohje për secilin pjesëmarrës, duke theksuar se rruga përpara është e gjatë, por “bashkë jemi më të fortë”.

Artikuj të ngjashëm

August 8, 2025

Vdes astronauti James Lovell, udhëhoqi misionin në Hënë të “Apollo 13”

Lajme të fundit

Vdes astronauti James Lovell, udhëhoqi misionin në Hënë të “Apollo 13”

“Super kriminela”, “Sekt, jo parti” – qytetarët shpërthejnë...

Hargreaves: Shpresoj që zgjedhjet lokale të kenë pjesëmarrje...

Gruda: Dehari ia ka borxh popullit një kërkim-falje