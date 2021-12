Priti e përcolli shumë ushtarë të UÇK-së, vdes nëna Ajshe nga Deçani

“Nënen Ajshe do ta kujtojmë përgjithmonë ,ajo ishte një Heroinë ,një grua e zonja e cila i hapi derën i priti e i përcjelli ushtarët e UÇK-së, me bukë krip e zemër me një sofër të madhe e me zemrën plot, në mes te Padeshit.”, thuhet në reagim.

Njoftimi i OVL-së në Deçan:

Nëna heroinë me priti edhe mua pas rrugëtimit më bashkëluftetar plot 73 orë gjatë luftës ,ajo na ktheu në jetë me ngrohtësinë dhe bujarinë e sajë te ngrirë ne akull e në të ftohtë.