Pritet rritje të denimeve për shoferët në komunikacion: Qytetarët mirëpresin vendimin

Ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor u miratua nga ana e deputetëve ditë më parë.

Përmes tij synohet të ulen rastet me fatalitet, përmes rritjes së pagesës për gjoba, shkruan lajmi.net.

Lidhur me këtë, gazetarja e lajmi.net, ka pyetur qytetarët se a i dinë shumat aktuale të këtyre gjobave, si dhe sa prej tyre i respektojnë këto rregulla.

“Rrypi nuk i shkakton këto vdekje dhe aksidente. Është i rëndësishëm për siguri personale, por ndoshta ma mirë me i kushtu rëndësi diçkaje tjetër”, ka thënë njëri nga qytetarët.

E një tjetër tha se e mirëpret rritjen e gjobës për mos vënien e rrypit, sepse sipas tij kjo e shton sigurinë në trafik.

Nga videoja e mëposhtme shihen disa vozitës e pasagjerë, të cilët nuk e kanë vendos rrypin e sigurisë.

Përndyshe, qytetarët dënohen me 100 euro nëse për herë të parë e kanë përdorë telefonin gjatë vozitjes, me 200 euro për herën e dytë dhe me 500 euro për herën e tretë./Lajmi.net