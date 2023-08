Pritet ndryshim i motit nesër, këto do të jenë temperaturat Nesër në Kosovë pritet të kemi mot shumë të ndryshueshëm. Në mëngjes dhe paradite ende shumë nxehtë, me diell dhe vranësira lokale. Pasdite destabilizim i fuqishëm i atmosferës. Parashihen zhvillime të fuqishme të vranësirave konvektive që do të kushtëzojnë rrebeshe lokalisht të fuqishme shiu me vetëtima, bubullimë dhe breshër. Pak më vonë vjen edhe sistemi…