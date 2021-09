Pritet ndeshje interesante mes Holandës e Turqisë, këto janë formacionet zyrtare

Një ndër përballjet kryesore dhe më interesante pritet të jetë ajo mes Holandës dhe Turqisë, shkruan lajmi.net.

“Tulipanët” kësaj ndeshje do t’i hyjnë me formacionin 4-3-3, me sulmin që udhëhiqet nga Memphis Depay i Barcelonës. Krahas Depay janë Bergwijn dhe Berghuis.

Turqia ndërkaq në lojë do të futet me formacionin 4-2-3-1 me Burak Yilmaz që do të jetë i vetëm në qendër të sulmit, i përkrahur nga mesfusha dhe krahët me Calhanoglu e Cengiz Under.

Më poshtë keni formacionet zyrtare të dy Kombëtareve: