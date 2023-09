Prishtinë: Nga e Hëna nis shpërndarja e 155 pakove me material shkollor për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkalinj dhe Egjiptian Që nga dita e Hënë në Komunë e Prishtinës do të nis shpërndarja e 155 pakove me material shkollor/didaktik për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkalinj dhe Egjiptian. Kështu ka bërë të ditur i pari i kryeqytetit, Përparim Rama. ‘’Zyra për Komunitete dhe Kthim e Kryeqytetit ka bërë të gjitha përgatitjet për shpërndarjen e 155 pakove…