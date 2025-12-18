Prishtinë: I burgosuri tenton arratisjen gjatë trajtimit mjekësor – sulmon zyrtarin e Shërbimit Korrektues
Lajme
Një incident është raportuar të mërkurën pasdite në Prishtinë, ku një person i dyshuar kosovar, gjatë marrjes së trajtimit mjekësor, ka tentuar të arratiset dhe ka sulmuar fizikisht një zyrtar të Shërbimit Korrektues të Kosovës.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur rreth orës 15:50, kur i dyshuari, i cili ndodhej nën përcjellje për trajtim mjekësor, ka ushtruar dhunë fizike ndaj viktimës mashkull kosovar, zyrtar korrektues.
I dyshuari është neutralizuar dhe ndaluar nga zyrtarë të tjerë korrektues që ishin të angazhuar në sigurimin e tij. Pas përfundimit të trajtimit mjekësor dhe inicimit të procedurave përkatëse, i dyshuari është kthyer për të vazhduar vuajtjen e dënimit.
“Prishtinë / 17.12.2025 – 15:50. Raportohet se derisa ishte duke marrë trajtim mjekësor, i dyshuari kosovar në tentim për tu arratisur ka sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar zyrtar i shërbimit korrektues. I dyshuari është ndaluar nga zyrtarët tjerë korrektues që ishin në sigurim të tij dhe i njëjti pas trajtimit mjekësor dhe inicimit të rastit është kthyer në vuajtje të dënimit”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.