Prishtinë: Hyri me armë në lokal, arrestohet i dyshuari

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Prishtinë, pasi që i njëjti kishte hyrë brenda një lokali duke poseduar me vete armë zjarri.

Të dyshuarit i është konfiskuar arma e zjarrit e tipit “Zoraki”.

Kështu bëri të ditur Flora Ahmeti, zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës.

“Është shoqëruar një person në stacionin policor veriu në Prishtinë. Të njëjtit i është gjetë një armë zjarri. Aktualisht personi është duke u intervistuar, dhe i njëjti do të procedohet më tej në koordinim me prokurorin e shtetit. Personit të dyshuar i është sekuestruar arma e tipit Zoraki si dhe fishekë. Ndaj tij me rekomandim të prokurorit, është hapë rast për armëmbajtje pa leje”.