Prishtinë: Gjobitet me 500 euro një person për ndotje të rrugës nga betoni Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se është gjobitur me 500 euro një person për ndotje të rrugës gjatë bartjes së materialit për ndërtim. Ai u bëri lutje qytetarëve dhe kompanive të ndërtimit që të kenë kujdes dhe të mos dëmtojnë rrugët e Kryeqytetit, shkruan lajmi.net. “Inspektorati i Kryeqytetit do të vazhdojë…