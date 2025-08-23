Prishtinë: Dy persona të plagosur si pasojë e therjes me thikë, Policia po heton rastin

Një therje me thikë ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit ku si pasojë dy persona kanë marrë lëndime. Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana. Pllana ka thënë se viktimat dyshohet se janë janë lënduar nga një mjet i mprehtë dhe të…

Lajme

23/08/2025 09:30

Një therje me thikë ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit ku si pasojë dy persona kanë marrë lëndime.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

Pllana ka thënë se viktimat dyshohet se janë janë lënduar nga një mjet i mprehtë dhe të njëjtit janë dërguar për trajtimin e nevojshëm mjekësor.

“Rreth orës 03:30, kemi pranuar informatën për dy persona të lënduar, në rrugën Ahmet Krasniqi në Prishtinë. Viktimat dyshohet që janë lënduar nga një mjet i mprehtë dhe të njëjtit janë dërguar për trajtimin e nevojshëm mjekësor” ka thënë Pllana.

Teksa lidhur me rastin po vijon puna hetimore, për sqarimin e plotë të rrethanave që karakterizojnë ngjarjen. /Lajmi.net/

Lajme të fundit

E mitura dyshohet se u shfrytëzua seksualisht nga një burrë në Gjilan

Kosovë-Shqipëri, efektivët e Zhytjes së Forcës Detare stërvitje...

Rrahje masive në Lipjan, policia arreston 10 persona anëtarë të dy familjeve

Vdes këmbësori që u godit nga vetura në Kllokot