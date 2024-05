Prishtinë: Arrestohet një i dyshuar për trafikim me lëndë narkotike dhe armë-mbajtje pa leje Hetuesit policorë nga Sektori Qendror për Hetimin e Narkotikeve, kanë shtuar aktivitetet në realizmi të objektivave për luftimin e trafikimit me lëndë narkotike. Sot, më 15.05.2024, në vazhdën e trajtimit të një rasti, nën dyshimin se një person është i përfshirë në trafikim me lëndë narkotike, i njëjti është identifikuar, lokalizuar dhe më pas arrestuar.…