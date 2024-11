Prishtinë: Arrestohet i mituri pasi ekspozoi dhe shtiu disa herë me armë Një i mitur është shoqëruar në Polici pas ekspozimit të armës dhe përdorimit të saj. Rasti raportohet të ketë ndodhur me datë 3 nëntor, transmeton lajmi.net. Sipas njoftimit të Policisë thuhet se i dyshuari është arrestuar pasi që kishte ekspozuar dhe shpesh herë kishte shtënë me pistoletë me gaz. “Pistoleta dhe një fishek është sekuestruar.…