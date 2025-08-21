Prishtinë: Arrestohen dy zyrtarë për korrupsion, pranuan ryshfet që një kandidat ta kalojë testin për patentë

21/08/2025 16:17

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar për ndalimin e dy zyrtarëve publikë të dyshuar për veprat pebnale “Marrja e Ryshfetit” dhe “Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar”.

Dy të dyshuarit, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, nga i dëmtuari kanë kërkuar dhe pranuar një shumë të caktuar të të hollave, në atë mënyrë që i dëmtuari ta kalojë testin teorik për patentë shofer.

Pas dhënies së shumës të caktuar të parave në formë të ryshfetit, i njëjti e ka kaluar testin teorik, njoftoi Prokuroria.

Ndaj tyre është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, ndërsa brenda afateve ligjore Prokurori i Shtetit do të ndërmerr veprimet e nevojshme procedurale.

