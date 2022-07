Prishtinasi nervozohet me gjobën në trafik, i sulmon policët Një person në rrugën “Muharrem Fejza” në Prishtinë, nuk e përjetoi aspak mirë tiketën e trafikut që ia shqiptuan policët. Ai me të marrë atë, i kërcënoi zyrtarët policorë, e më pas edhe i sulmoi. Policia nuk raporton për të lënduar. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/