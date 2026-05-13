​Prishtinasi e jep veturën me qira, “klienti” ia shet në Serbi

Një person në Prishtinë ka raportuar në polici se vetura e tij, të cilën ia kishte dhënë me qira një personi tjetër, dyshohet se është shitur në Serbi, nga ky i fundit. Sipas raportit policor, ankuesi ka njoftuar, të mërkurën, se i dyshuari më 4 maj kishte marrë me qira veturën me targa kosovare. “Sipas…

Lajme

13/05/2026 09:21

Një person në Prishtinë ka raportuar në polici se vetura e tij, të cilën ia kishte dhënë me qira një personi tjetër, dyshohet se është shitur në Serbi, nga ky i fundit.

Sipas raportit policor, ankuesi ka njoftuar, të mërkurën, se i dyshuari më 4 maj kishte marrë me qira veturën me targa kosovare.

“Sipas tij, me të njëjtën veturë dyshohet se pasi është futur në territorin e Serbisë, të njëjtën e ka shitur atje në një auto servis”, thuhet në njoftim.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, ndërsa njësitet policore po vazhdojnë hetimet për veprën “Shpërdorim i pasurisë së huaj”

