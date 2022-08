Prishtina u lehtëson ardhjen tifozëve për ndeshjen me Ballkanin– jep bileta gratis për disa sektorë Prishtina u ka bërë me dije tifozëve se të premten do të fillojë shitja e biletave për ndeshjen ndaj Ballkanit të dielën. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, klubi më i trofeshëm në Kosovë bëri me dije se disa sektorë do të kenë bileta falas, transmeton lajmi.net. Veriu dhe Jugu i tribunave do të jenë…