Prishtina transferon Endrit Bahollin

Pas një dyzine largimesh, tanimë kryeqytetasit po mendojnë për përforcime.

Skuadra më e trofeshme në futbollin kosovar, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, bëri të ditur se e ka transferuar mesfushorin ofanziv, Endrit Bahollin.

Futbollisti më herët luajti për skuadrën e 2 Korrikut, ku me paraqitjet e tij la përshtypje të mira te drejtuesit.

Më poshtë gjeni njoftimin e klubit në lidhje me transferimin e lojtarit.

FC Prishtina ka kënaqësinë që ta njoftojë opinionin se ka nënshkruar kontratë tre-vjeçare me futbollistin e talentuar Endrit Baholli.

22-vjeçari vjen si lojtar me shumë potencial nga skuadra tjetër e kryeqytetit, 2 Korriku.

Baholli luan si mesfushor ofanziv dhe gjatë gjithë karrierës së tij është aktivizuar për 2 Korrikun duke treguar potencial dhe formë të lartë dhe me ç’rast ka qenë pjesë edhe e grupmoshave të reja të Përfaqësueses së Kosovës.

Baholli pas nënshkrimit të kontratës me ekipin “bardhekaltër” ka folur për faqen zyrtare të klubit, FC Prishtina, ku i ka zbuluar synimet që i ka me skuadrën e drejtuar nga trajneri Ismet Munishi.

𝐍𝐝𝐣𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐭𝐣𝐞𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐟𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞̈𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧𝐞̈𝐬 – Besoj se për secilin futbollist krenaria më e madhe është që të luaj për ekipin e vendlindjes. Prishtina ka qenë gjithmonë synim për mua dhe ky vit ishte vendimtar për transferimin tim në këtë klub. Prishtina e ka një histori të madhe, fanella “bardhekaltër” duhet përfaqësuar denjësisht andaj është privilegj për mua që të bart këtë fanellë me shumë peshë.

𝐒𝐲𝐧𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐦𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧𝐞̈𝐧 – Jam i lumtur që kam nënshkruar me këtë klub shpresëdhënës. Me një trajner si Ismet Munishi dhe bashkëlojtarë të motivuar, synimet janë të larta. Padyshim që synoj të zë vend në përbërjen bazë, mirëpo për këtë qëllim kërkohet punë dhe korrektësi, e cila nuk do të mungojë nga ana ime.