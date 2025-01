“Prishtina si New York-u”, vazhdojnë çmimet e larta të banesave: Nuk pritet ulje as gjatë këtij viti Çmimet e banesave në Prishtinë vazhdojnë të mbesin ende të larta, dhe jo vetëm. Sipas shpalljeve online dhe faqeve të tjera të patundshmërisë, vihet re çmimet e banesave vazhdojnë të mbesin të larta edhe gjatë këtij viti. Sipas një shpalljeje, një banesë në Prishtinë, e cila ka sipërfaqe 75 metra katëror, me një dhomë gjumi…