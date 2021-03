Prishtina ‘shkel’ Besën, merr përkohësisht kreun e tabelës

Prishtina ka vazhduar me serinë e rezultateve pozitive në Superligën e Kosovës.

“Bardhëkaltërit” mposhtën në shtëpi FC Besën me rezultat të thellë 5 – 1, shkruan lajmi.net.

Ishte Leutrim Abazi që realizoi pas 14 minutave lojë për të zhbllokuar rezultatin.

Endrit Krasniqi pas shtatë minutave dyfishoi shifrat, derisa Leutrim Kryeziu pastaj u përkujdes për të trefishuar rezultatin (28′), me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Pjesa e dytë nisi më ndryshe, me Besën që shënuan të parët me anë të Sheqerollit (48′).

Por, vendasit nuk lejuan gabime duke realizuar golin e katërt përmes Gauthier Mankenda, i cili realizoi në portën e zbrazët (69′), derisa Albin Prapashtica siguroi fitoren (83′).

Prishtina me këtë fitore merr përkohësisht kreun e Superligës me 50 pikë të tubuara, derisa Besa renditët në fundin e tabelës me vetëm shtatë sosh./Lajmi.net/