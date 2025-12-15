Prishtina shënon ngritje në ranglistën botërore për cilësinë e ajrit

15/12/2025 20:26

Prishtina ka shënuar rritje në ranglistën e cilësisë së ajrit në botë.

Derisa javën e kaluar, kryeqyteti i Kosovës, ishte në mesin e 9 shteteve me cilësinë e ajrit me të dobët në botë, sonte gjendja është dukshëm me e mirë.

Prishtina sonte radhitet e 40-ta për nga cilësia e ajrit në botë.

Bazuar në majtët Sipas matjeve nga “IQ Air”, vlera e nivelit të grimcave të dëmshme PM është 77.

Matjet tregojnë se cilësi e ajrit në Prishtinë është mesataritsht e dëmshme për njerëzit.

Kurse vendi me cilësinë e ajrit me të dëmshëm në botë për momentin e ka kryeqyteti i Indisë, Dehli, ku niveli i grimcave të dëmshme PM është 467.

 

