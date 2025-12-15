Prishtina shënon ngritje në ranglistën botërore për cilësinë e ajrit
Prishtina ka shënuar rritje në ranglistën e cilësisë së ajrit në botë.
Derisa javën e kaluar, kryeqyteti i Kosovës, ishte në mesin e 9 shteteve me cilësinë e ajrit me të dobët në botë, sonte gjendja është dukshëm me e mirë.
Prishtina sonte radhitet e 40-ta për nga cilësia e ajrit në botë.
Bazuar në majtët Sipas matjeve nga “IQ Air”, vlera e nivelit të grimcave të dëmshme PM është 77.
Matjet tregojnë se cilësi e ajrit në Prishtinë është mesataritsht e dëmshme për njerëzit.
Kurse vendi me cilësinë e ajrit me të dëmshëm në botë për momentin e ka kryeqyteti i Indisë, Dehli, ku niveli i grimcave të dëmshme PM është 467.