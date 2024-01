“Prishtina Parking” do të rimbursoj afër 2000 qytetarë të cilët kanë parapaguar “Prishtina Parking” ka prezantuar rregulloren e re të parkimit e cila do të hyj në fuqi që nga 22 janari i këtij viti. Pas hyrjes në fuqi të kësaj rregullore, ‘Prishtina Parking” do të rimbursoj 1862 qytetar të cilët kanë parapaguar në vlerë prej 44130 euro. Këtë njoftim e kanë bërë përmes një postimi në…