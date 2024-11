Prishtina nxjerr barazim ndaj Dritës në “Fadil Vokrri”

Prishtina ka arritur të nxjerr barazim në shtëpi ndaj Dritës, ndeshje kjo e mbetur në xhiron e dytë në Albi Mall Superligë.

Ndeshja përfundoi me rezultat 1-1 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Fillimisht në epërsi arriti të kalojë Drita përmes Arb Manajt në minutën e 39-të.

Kurse, barazimi erdhi nga Leotrim Kryeziu që realizoi në minutën e 88-të.

Me këtë barazim, Prishtina e sheh vetën në pozitën e katërt me 20 pikë, kurse Drita e dyta me 22 sosh. /Zëri