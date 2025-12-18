Prishtina në mesin e vendeve me ndotjen me të madhe të ajrit, ja ku renditet sonte
Lajme
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina po vazhdon të përballet me cilësi të dobët të ajrit.
Bazuar në matjet e fundit nga faqja “IQ Air”, e cila bën matjen e ajrit në gjithë botën, Prishtina vlerësohet në mesin e shteteve me cilësi të dobët të ajrit.
Kryeqyteti i Kosovës, renditet e 22-ta për nga ndotja e ajrit.
Sipas matjeve, sonte në Prishtina vlera e nivelit të grimcave të dëmshme PM është 151.
Këto matje tregojnë se ajri në Prishtinë edhe sonte është i dëmshmëm për shëndetin.
Kurse vendin e parë për nga cilësia me e dobët e ajrit sonte e zë kryeqyteti i Pakistanit, Lahore ku niveli i grimcave të dëmshme PM është 450.