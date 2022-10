​Prishtina ndez dritat e Sahat Kullës

Sonte është bërë ndriçimi i Sahat Kullës në Prishtinë si pjesë e projekteve të përbashkëta ndërmjet Komunës dhe UNDP-së për ruajtjen dhe restaurimin e objekteve të trashëgimisë kulturore.

Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka falënderuar BE-në dhe UNDP-në për bashkëfinancimin e këtij projekti.

“Është një monument i trashëgimisë tonë kulturore, arkitektonike dhe historisë së kryeqytetit. Është një projekt i rëndësisë shumë të madhe ku e falënderoj BE-në për ndihmë në bashkëfinancim. Investitori më i madh ka qenë komuna e Prishtinës së bashku me BE ndërsa UNDP na ka ndihmuar ta realizojnë këtë projekt me rëndësi shumë të madhe për kryeqytetin. Ne sot kemi fillimin e një transformimi të mirëfilltë të Prishtinës ku shihet se ne e çmojmë trashëgiminë kulturore, historinë tonë. Është kjo për qytetarët e Prishtinës, por jo vetëm, edhe për vizitorët që vijnë dhe e kuptojnë më shumë për kulturën, traditën dhe historinë tonë”, ka thënë Rama.

Ai ka theksuar se projekte të ngjashme do të ketë edhe në të ardhmen si pjesë e një bashkëpunimi të mirëfilltë të institucioneve të kryeqytetit me BE dhe UNDP.

Ndërsa Niels Knudsen, zëvendës përfaqësuesi i përhershëm i organizatës UNDP në Kosovë, ka falënderuar kryetarin Rama për bashkëpunimin në realizimin e këtij projekti të rëndësishëm si pjesë e trashëgimisë kulturore në zonën e vjetër të kryeqytetit.

“Jemi shumë të lumtur të hapim sot Sahat Kullën si pjesë e një përkushtimit të gjerë në punën ndërmjet BE-së, UNDP-së dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për renovimin dhe ruajtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Ne jemi të lumtur që Sahat Kulla ishte pjesë e saj, sepse ne ndodhemi në Prishtinë për rinovimin e këtyre monumenteve mahnitëse”, ka thënë ai.