Prishtina mes kaosit në komunikacion, një javë pa linja të Trafikut Urban
Në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, qytetarët e saj po përballen me një problem serioz, mungesën e linjave të Trafikut Urban. Që nga e hëna që kemi lënë pas, më 24 nëntor, këto linja nuk kanë qarkulluar më në Prishtinë duke i lënë qytetarët të ecin në këmbë, në borë e në shi. Kjo grevë e…
Që nga e hëna që kemi lënë pas, më 24 nëntor, këto linja nuk kanë qarkulluar më në Prishtinë duke i lënë qytetarët të ecin në këmbë, në borë e në shi.
Kjo grevë e Trafikut Urban, është shkaktuar pasi Komuna e Prishtinës nuk i ka paguar detyrimet ndaj tyre, punëtorët e të cilëve kanë mbetur pa paga që 6 muaj, shkruan lajmi.net.
Një ditë para se të ndërpriten këto linja, nga kjo kompani kanë thënë se arsyeja është vështirësitë financiare.
“Për shkak të vështirësive financiare dhe mungesës së karburanteve, jemi të detyruar të ndërpresim qarkullimin e të gjitha linjave të Trafikut Urban duke filluar nga e hëna”, thuhet në reagim.
Punëtorët e Trafikut Urban kanë filluar protestën e tyre të hënën më 24 nëntor, para Komunës së Prishtinës, ku një përfaqësues i këtyre punëtorëve ka thënë se janë bërë gjashtë muaj nga kur nuk kanë marrë paga.
“Këtë protestë pa dëshirën tonë, por i falënderoj qytetarët të cilët na kuptojnë,. Punëtorët që gjashtë muaj s’kanë marrë paga. Qe 6 muaj pa paga janë, RTK qe 20 ditë është që s’ka marrë pagë e po ankohen, e njerëzit dhe me paga e s’po munden t’ia dalin e lëre më na që gjashtë muaj. Familjet kanë nevojë për paga. Punëtorët kanë nevojë për paga e s’ja kemi borxh as komunës as kurrkujt që me na pru në këtë gjendje as mjetet na i kërkojmë ku janë tonat që janë, qato i kërkojmë për shërbimin që e kemi bë. Qytetarët i falënderoj shumë që na mirëkuptojnë e na vjen keq prej tyre që e përdorin transportin publik-urban. Na kemi ardhur sot t’i shprehim pakënaqësitë tona, kërkoj që të gjithë të na përkrahin në të drejtën tonë”, deklaroi Smajli, shkruan lajmi.net.
Ai tha se zgjidhje pranojnë vetëm kur t’u ekzekutohen pagat.
“Edhe popullata që e përdor trafikun urban të na mirëkuptojë sepse pa pagë s’punon as punëtori e as autobusi nuk ec pa naftë. Kërkojmë edhe nga Kryetari ta kemi një takim, çka po na thotë e çka parasheh ai si zgjidhje.Zgjidhje pranojmë na derisa të qiten mjetet se pa pas pare ai s’ec. 2 milionë e 700 mijë na kanë borxh, 2 milionë e 400 mijë i kemi obligime ndaj naftës e punëtorëve. Kjo s’është lojë duhet të vetëdijesohemi”, shtoi ai.
Kësaj proteste, po atë ditë i është bashkangjitur edhe i pari i Prishtinës, Përparim Rama, të cilët kanë vazhduar protestën drejt Qeverisë së Kosovës.
Para ndërtesës së Qeverisë, ata kanë kërkuar takim me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, dhe ministrin në detyrë të financave, Hekuran Muratin për të kërkuar që të alokohen mbi 30 milionë euro, para që i takojnë Komunës së Prishtinës.
Një takim të tillë, nuk kanë pranuar të realizojnë Kurti dhe Murati, ndërsa Murati në vazhdimësi përmes postime në Facebook, ka fajësuar LDK-në që nuk e ka votuar në Kuvend, buxhetin për Prishtinën për vitin 2025.
Protesta nuk është ndalur as të martën, por vetëm se është bërë më e madhe. Punëtorët e Trafikut Urban, të martën kanë parkuar autobusët para Komunës së Prishtinës dhe Qeverisë së Kosovës, duke kërkuar paratë e tyre.
Këto para nuk janë alokuar ende, ndërsa të enjten në Kuvendin Komunal të Prishtinës, është votuar që të barten mjetet e vitit 2024 në vitin 2025. Këto mjete buxhetore kapin shifrën e 28 milionë eurove.
Gjatë gjithë mbajtjes së kësaj seance, jashtë saj kanë pritur punëtorët e Trafikut Urban por që edhe pas këtij vendimi ata nuk kanë ndalur grevën.
Ata kanë thënë se nuk do ta ndalin grevën derisa të alokohen mjetet që iu janë borxh atyre.
Greva e punëtorëve të Trafikut Urban do të vazhdojë edhe nesër nga ora 10.00. Kështu ka konfirmuar kryetari i Sindikatës së Trafikut Urban, Ilmi Gashi, duke thënë se greva do të vazhdojë deri në momentin që Komuna e Prishtinës ta shlyejë borxhin që ka ndaj operatorëve publikë dhe atyre privat.
Duke filluar nga ora 10.00 e mëngjesit deri në orën 12.00, Trafiku Urban do të bllokojë rrugët nga Qeveria e Kosovës deri te Komuna e Prishtinës, në shenjë proteste për mosmarrjen e pagave dhe mos alokimin e borxhit nga Komuna e Prishtinës. Kryetari i sindikatës së Trafikut Urban në Prishtinë, Ilmi Gashi, duke folur për Radio Kosovën tha se sigurimi i fondeve të nevojshme për pagesa dhe stabiliteti i shërbimeve të transportit urban, janë dy kërkesat bazike të kësaj greve.
“Nesër fillon greva në orën 10.00 deri në orën 12.00, me autobus do të dalim për bartjen e punëtorëve tanë deri të objekti i Komunës. Greva do të vazhdojë deri në momentin e alokimit të mjeteve në xhirollogarinë e Trafikut Urban. Vendimi që është marr të premten, ende nuk ka arritur për vërtetim në Ministrinë e Financave dhe atje e kemi premtimin që në momentin e verifikimit ato të alokohen në Komunën e Prishtinës dhe më pas komuna do të bëjë shpërndarjen sipas obligimeve që detyrohet. Nëse nuk alohohen, greva vazhdon në ditët me radhë, varësisht nga kushtet që do të kemi”, tha ai.
Gashi ka shprehur keqardhjen për vështirësitë që janë shkaktuar nga pezullimi i transportit publik, por ka thënë se në momentin që mjetet alokohen, shërbimi i transportit publik do të rikthehet pa asnjë vonesë.
“Ky vendim ka mundur të merret edhe muaj më parë, por pse ka ndodh kështu, e dinë ata vet. Sigurisht kanë pritë protestë me bë. Është njollë e keqe me prit protestë për ta marr një vendim. Shpresojmë shumë që të mos vjen në këtë gjendje më, qyteti i Prishtinës”, shtoi ai.
Zyrtarë të Trafikut Urban kanë theksuar se të gjitha biletat mujore të paguara, do të kompensohen ditët në të cilat shfrytëzuesit nuk kanë mundur të përdorin shërbimin e transportit.
Greva e Trafikut Urban ka nisur nga e hëna, duke u pezulluar të gjitha linjat. 3 milionë e 220 mijë euro janë borxhet që Komuna ia ka Trafikut Urban, ndërsa 1 milion e 600 mijë euro, Trafiku Urban ua ka borxh furnitorëve për derivate, tha krye-sindikalisti, Ilmi Gashi.
Mungesa e linjave të Trafikut Urban në kryeqytet, është bërë një pengesë shumë e madhe për qytetarët, që e përdorin atë për të shkuar në punë dhe shërbime të tjera. /Lajmi.net/