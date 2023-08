Prishtina me aksion për sinjalizimin e vend-parkimeve Komuna e Prishtinës ka nisur një aksion për sinjalizimin e parkingjeve kompakt si dhe parkingjet e automjeteve për personat me nevoja të veçanta, në tre lagje, Paraprakisht, me ndërmarrjen “Pastrimi”, komuna ka pastruar këto vend-parkingje. Kështu ka njoftuar përmes një postimi në Facebook, kryetari Përparim Rama. “Përgjatë dy javëve të kaluara kemi realizuar sinjalistikën horizontale…