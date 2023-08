“Prishtina” me aksion për shkyçjen e borxhlinjve në Lipjan dhe Shtime: S’ka ujë pa paguar” Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” njofton se nesër (e mërkurë) do të nis një aksion të madh në Shtime e Lipjan për borxhlinjtë e mëdhenj të shërbimeve të ujit dhe konsumatorët ilegal. KRU “Prishtina” njofton se të nesër (e mërkurë) duke filluar nga ora 10:30 do të ketë aksion të madh me disa ekipe të…