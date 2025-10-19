Prishtina me 51 anëtarë, Prizreni me 41 – Kështu do të jetë përbërja e kuvendeve komunale pas zgjedhjeve të 12 tetorit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar të dhënat e përditësuara për ndarjen e ulëseve në kuvendet komunale, bazuar në regjistrimin e popullsisë të vitit 2024.
Sipas këtyre të dhënave, numri total i anëtarëve të kuvendeve komunale në të gjithë Kosovën do të jetë 942, të shpërndarë në bazë të madhësisë së popullsisë së secilës komunë.