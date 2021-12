Prishtina konsumon 33% të rrymës në Kosovë

33% e energjisë elektrike në Kosovë konsumohet nga distrikti i Prishtinës, pasuar nga distrikti i Ferizajit me 14% dhe ai i Prizrenit me 13%.

Konsumi i energjisë elektrike në Kosovë po shënon rritje nga viti në vit. Krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, Kosovarët kanë konsumuar 27.49% më shumë energji elektrike në tremujorin e dytë të vitit 2021.

Edhe në tremujorin e tretë të vitit 2021 ka vazhduar trendi i rritjes së konsumit. Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, në këtë tremujor sasia e energjisë elektrike për konsum ishte 1 125.9 GWh energji elektrike. Në raport me tremujorin e njëjtë të vitit 2020, sasia e energjisë elektrike e konsumuar është rritur për 23.11%.

Të dhënat e reja të siguruara nga Kosovo.Energy për vitin 2021 tregojnë se distrikti i Prishtinës është përgjegjës për 33% të konsumit vjetor, pasuar nga distrikti i Ferizajit me 14% dhe ai i Prizreni me 13%.

Të dhënat e mësipërme nuk përfshijnë komunën e Mitrovicës së Veriut, ku vetëm për vitin 2020 është raportuar rritje e konsumit për 13.7%.

Konsumatorët komercial bashkë me ata industrial konsumojnë më pak energji elektrike se amvisëritë

Në Kosovë ka tri kategori konsumatorësh të energjisë elektrike, të ndarë në amvisëri, konsumatorë komercial dhe ata industrial.

Të dhënat e publikuara në uebfaqen e ZRRE-së për vitin 2019 tregojnë se konsumi në amvisëri ishte dukshëm më i lartë se konsumi nga kategoritë tjera. Gjatë këtij viti, 2,515 GWh orë energji elektrike janë konsumuar nga amvisëritë, pasuar nga 1,020 GWh nga konsumatorët komercial dhe 873 GWh nga konsumatorët industrial.

Këto të dhëna tregojnë se konsumi nga amvisëritë është mbi dyfish më i lartë krahasuar me konsumin nga konsumatorët komercial, apo me fjalë tjera, konsumatorët komercial bashkë me ata industrial konsumojnë bashkë më pak energji elektrike se ata të amvisërisë.