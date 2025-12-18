Prishtina i ndez dritat për fundvit

18/12/2025 23:01

Kryeqyteti i Kosovës ka ndezur dritat për festat e fundvititi.

Në prani të shumë qytetarëve Përparim Rama, kryetari i komunës së Prishtinës, i shoqëruar nga kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ndezën dritat në sheshet e kryeqytetit, transmeton lajmi.net.

Qytetarët tash mund t’i shijojnë zbukurimet që janë bërë në kryeqytet për festat e fundvitit.

Përveç zbukurimeve, qytetarët mund të shijojnë edhe atraksionet argëtuese që janë për këtë vit sikur patinazhi e shumë të tjera./lajmi.net/

 

December 18, 2025

Moti për të premtën

