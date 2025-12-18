Prishtina i ndez dritat për fundvit
Kryeqyteti i Kosovës ka ndezur dritat për festat e fundvititi.
Në prani të shumë qytetarëve Përparim Rama, kryetari i komunës së Prishtinës, i shoqëruar nga kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ndezën dritat në sheshet e kryeqytetit, transmeton lajmi.net.
Qytetarët tash mund t’i shijojnë zbukurimet që janë bërë në kryeqytet për festat e fundvitit.
Përveç zbukurimeve, qytetarët mund të shijojnë edhe atraksionet argëtuese që janë për këtë vit sikur patinazhi e shumë të tjera./lajmi.net/