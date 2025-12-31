Prishtina feston Vitin e Ri me muzikë, fishekzjarre dhe artistë të njohur

Sonte Kryeqyteti i Kosovës ju fton të gjithë qytetarët të bashkohen në festën e Vitit të Ri, një ngjarje e organizuar nga Kryetari Përparim Rama. Festimet fillojnë në orën 18:00 me aktivitetet e hapjes dhe muzikë nga DJ, ndërsa në mesnatë do të zhvillohet numërimi i orës së Vitit të Ri, i shoqëruar me fishekzjarre…

31/12/2025 15:47

Sonte Kryeqyteti i Kosovës ju fton të gjithë qytetarët të bashkohen në festën e Vitit të Ri, një ngjarje e organizuar nga Kryetari Përparim Rama.

Festimet fillojnë në orën 18:00 me aktivitetet e hapjes dhe muzikë nga DJ, ndërsa në mesnatë do të zhvillohet numërimi i orës së Vitit të Ri, i shoqëruar me fishekzjarre spektakolare, transmeton lajmi.net.

Pjesa muzikore përfshin performanca të Jehona Lumi & Band nga ora 23:30 deri në 00:30, dhe më pas Dren Abazi & Zig Zag Orchestra nga ora 00:40.

Kjo mbrëmje festive synon të sjellë muzikë, gëzim dhe energji pozitive për qytetarët e Prishtinës, duke nisur vitin 2026 së bashku me atmosferë të veçantë.

Njoftimi i plotë: 

Sonte në Kryeqytet festojmë Vitin e Ri

Kryeqyteti ju fton të bëheni pjesë e atmosferës festive që na bashkon në natën e ndërrimit të viteve.

18:00 – Nisin aktivitetet festive me DJ

00:00 – Numërimi për Vitin e Ri, i shoqëruar me fishekzjarre

23:30 – 00:30 – Jehona Lumi & Band

00:40 – Dren Abazi & Zig Zag Orchestra

Nën organizimin e Kryetarit të Kryeqytetit, Përparim Rama, kjo mbrëmje vjen si një festë për të gjithë qytetarët – me muzikë, gëzim dhe energji pozitive për ta nisur vitin e ri së bashku.

Mirë se vini në Kryeqytet.

Gëzuar Vitin e Ri!/lajmi.net/

