Prishtina e pret vendimin e UEFA-s për ndeshjen kualifikuese me Lincolnin

Prishtina i është drejtuar Komisionin e Etikës dhe Disiplinës të UEFA-s me argumentet e veta në lidhje me ndeshjen parakualifikuese për pjesëmarrje në Ligën e Evropës kundër Lincoln Red Imps – e cila u anulua dy herë brenda javës, për shkak të rasteve të shumta me koronavirus në ekipin kosovar. Bardhekaltrit janë të bindur në një vendim të favorshëm nga shtëpia e futbollit evropian.