Prishtina e kërkon sonte kualifikimin në gjysmëfinale të Ligës ENBL Sigal Prishtina do të zhvillojë sonte përballjen e dytë në çerekfinale të Ligës ENBL. Takimi i parë në kryeqytet kundër skuadrës polake King Szczecin kishte përfunduar 64:64, duke bërë që fituesi të vendoset në takimin e dytë. Ndeshja do të luhet nga ora 18:00 në Poloni dhe skuadra fituese do të kualifikohet në gjysmëfinale të…