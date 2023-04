Prishtina dhe Gjilani arkëtojnë nga tre pikë, Trepça ’89 befason Llapin në fundin e ndeshjes

Janë mbyllur tri ndeshje tejet interesante në javën e 29-të të Superligës së Kosovës në futboll.

Skuadra e Prishtinës arriti fitore 2 me 0 ndaj Ferizaj, kjo ndeshje u zhvillua në stadiumin “Fadil Vokrri”, shkruan Lajmi.net

Golat për ekipin e Debatik Currit i shënuan: Leotrim Kryeziu (nga penalltia) dhe Endrit Krasniqi.

Me këtë fitore, Prishtina shkon në kuotën e 41 pikëve, kurse Ferizaj mbetët me 31 pikë në pozitën e tetë.

Fitore të madhe në udhëtim shënoi edhe skuadra e Zekirija Ramadanit, SC Gjilani që mposhti 0 me 2 ekipin e Malishevës.

Golat për ekipin kuqebardhë i shënuan: Oltion Bilalli dhe Mevlan Zeka / Dy golat u asistuan nga Arbnor Ramadani.

Kurse ndeshja mes Trepçës ’89 dhe Llapit u mbyll me fitore të vendasve në fundin e ndeshjes me rezultatin 2 me 1./Lajmi.net/