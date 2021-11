Prishtina brenda 48 orëve prezanton trajnerin e ri, ja kush do ta drejtojë kampionin e Kosovës

Kampioni i Kosovës, Prishtina javën e kaluar me një marrëveshje të dyanshme ndërpreu bashkëpunimin me trajnerin Zekirija Ramadani.

Ramadani që arriti të fitoi titullin kampion me “Bardhëkaltërit” dhe që bëri historinë duke qenë vetëm një ndeshje larg arritjes së play-off në Ligën e Konferencës i dha fund aventurës me skuadrën nga kryeqyteti, edhe pse që disa ditë nuk ka pasur ndonjë komunikatë zyrtare, shkruan lajmi.net.

Me largimin e Ramadanit, Prishtina nuk ka vonuar dhe ka gjetur pasuesin ideal, pasi stolin ia kanë besuar trajnerit nga Bosnja Hercegovina, Abdulah Ibrakoviq.

Lajmi.net, me burime të sigurta pranë klubit prishtinas mëson se brenda 48 orëve edhe do prezantohet Ibrakoviq, derisa me shumë gjasa sonte (e hënë) do publikohet komunikata zyrtare për largimin e Ramadanit.

Me ardhjen e Ibrakoviq, Prishtina do mundohet ta mbrojë titullin sepse për momentin në Superligë renditët në pozitën e gjashtë me 17 pikë, shtatë më pak se lideri, Ballkani./Lajmi.net/