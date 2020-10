Prishtina arenë përplasjesh mes grupeve të gangsterëve, policia s’po arrin t’i kap krerët

Prishtina si kryeqendër e Kosovës është shndërruar në arenë të larjes së hesapeve mes grupeve të gangsterëve nga pjesë të ndryshme të qytetit. Në të shumtën e rasteve, të përfshirë janë personat e njëjtë, emra të njohur për policinë e prokurorinë për dosjet e tyre të trasha penale të deponuara tash e ndër vite, shkruan lajmi.net.

Njëjtë ndodhi edhe mbrëmë. Disa minuta pas orës 21:00, në rrugën “Ukshin Hoti” në Prishtinë u dëgjuan të shtëna armësh nga persona që ishin në dy vetura në lëvizje. Sipas burimeve të lajmi.net, ishte grupi i Andi Pajazitit i njohur si “Italiani”, që sulmoi një grup tjetër të Kodrës së Trimave.

Policia dha detaje për rastin, por nuk përmendi të dyshuar.

“Sonte në ora 21:20 është raportuar se në rrugën ‘Ukshin Hoti’ në Prishtinë, ka ndodhur një rast, gjuajtje me armë, nga persona që ishin në dy vetura në lëvizje. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe është duke trajtuar rastin”, thanë nga Policia e Kosovës.

Ngjarja e mbrëmshme, siç duket e ka zanafillën krejt diku tjetër, dhe ndërlidhet me atentatet paraprake që ishin bërë ndaj “Italianit” dhe të afërmëve të tij.

“Italiani” në Prishtinë njihet si pjesëtar i Grupit të Astrit Mehmetit(Llepota). Bashkë me këtë të fundit, “Italiani” ishte bërë i njohur në publik në gjuajtjen me armë zjarri që kishte ndodhur para rreth një viti para diskotekës “Duplex”. Aty, “Italiani” bashkë me “Llepotën” kishin sulmuar e më pas shtënë me armë zjarri disa herë në drejtim të rojeve të këtij klubi të natës që gjendet në qendër të kryeqytetit. Edhe pas shumë kohësh, “Llepota” gjendet në arrati dhe nuk është kapur ende nga Policia e Kosovës.

Më 24 gusht të këtij viti, me të dalë nga një market në kryeqytet, në drejtim të “Italianit” ishte shtënë pesë herë me armë zjarri. “Italiani” kishte arritur t’u shpëtonte plumbave, teksa rasti ishte lajmëruar menjëherë në polici.

Por këtu nuk përfundon gjithçka. Në drejtim të veturës së “Italianit” u shtie 21 herë para dy javësh. Siç u raportua, në veturë gjendej vëllau i “Italianit”, i cili u shpëtoi plumbave. I dyshuar në këtë rast është Hamdi Novobërdaliu, i njohur me nofkën e tij prej gangsteri si “Hamdi Turku”. Këtij incidenti, i kishte paraprirë një tjetër gjuajtje me armë ky dyshohet se kishin qenë të përfshirë “Turku” e “Italiani”.

E nuk dihet nëse motivi i gjuajtjes së mbrëmshme me armë ka të bëj pikërisht me mosmarrëveshjet e mëhershme mes këtyre dy grupeve.

Aktualisht, në arrati janë dy kryepersonazhet e skenave si të filmave aksion në Prishtinë, Hamdi “Turku” dhe Astrit Mehmeti.

Për rastin e lartërpërmendur afër diskotekës “Duplex” ishte arrestuar më herët Andi Pajaziti i njohur me nofkën “Italiani”, por që më pas ishte liruar.

Nga Policia e Kosovës ishin dhënë disa deklarata në të cilat shprehej optimizëm për arrestimin e “Llepotës”, mirëpo që përpjekjet deri më tani kanë rezultuar pa sukses. /Lajmi.net/