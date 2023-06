Prishtina 01 kampion i Kosovës në futsall Prishtina 01 është kampion i ri i Kosovës në Superligën e Kosovës në futsall. Skuadra nga kryeqyteti i Kosovës e ka mposhtur skuadrën e Liqenit nga Drenasi, me rezultat 4-1, në finalen e tretë të play off it. Ky është titulli i parë në historinë e Prishtinës 01 që e rrëzon nga froni Liqenin që…