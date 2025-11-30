Prishën marrëdhënien, Bia Khalifa: Kam 100 si Toney jashtë
ShowBiz
Banorja e Big Brother VIP, Bia Khalifa, ka tentuar të krijojë një raport më të afërt me një tjetër banor, Toney, duke shfaqur një formë pëlqimi ndaj tij brenda shtëpisë.
Që nga fillimi, marrëdhënia mes tyre ka tërhequr vëmendjen e banorëve dhe të publikut.
Megjithatë, duket se së fundmi ka pasur krisje në këtë raport, ndërsa tensionet dhe mosmarrëveshjet kanë filluar të bëhen të dukshme brenda shtëpisë.